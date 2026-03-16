«Старался играть жёстко». Хаджибегович — о матче с «Автодором»

Новичок «Локомотива-Кубань» Ален Хаджибегович, выступающий на позиции центрового, высказался о матче с «Автодором», который завершился в пользу клуба из Краснодара со счётом 87:69 (17:23, 19:17, 24:15, 27:14).

— С какими чувствами играл против «Автодора»?

— Было странно видеть с другой стороны тех, с кем играл ещё недавно. Но это часть профессионального баскетбола. Так что, когда матч начался, я уже ни про какие чувства не вспоминал — просто старался играть так жёстко, как умею.

— На протяжении трёх четвертей «Локомотиву» приходилось очень непросто. Почему?

— Не знаю, мы, наверное, ещё это обсудим внутри команды. Мы просто вышли какие-то расфокусированные, особенно в первой половине. Только потом понемногу начали делать то, что должны были: двигать мяч, убегать в быстрые контратаки, идти в жёсткий контакт. Думаю, тренеры нам всё расскажут, — приводит слова Хаджибеговича пресс-служба клуба.