«Старался играть жёстко». Хаджибегович — о матче с «Автодором»

Новичок «Локомотива-Кубань» Ален Хаджибегович, выступающий на позиции центрового, высказался о матче с «Автодором», который завершился в пользу клуба из Краснодара со счётом 87:69 (17:23, 19:17, 24:15, 27:14).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
87 : 69
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 19, Ищенко - 15, Квитковских - 14, Мартин - 12, Темиров - 12, Мур - 4, Хантер - 4, Коновалов - 3, Ведищев - 2, Шеянов - 2, Попов, Самойленко
Автодор: Ньюмэн - 17, Вольхин - 16, Земский - 14, Мотовилов - 11, Пранаускис - 4, Клименко - 3, Сущик - 2, Коско - 2, Беслач, Евсеев, Фёдоров

— С какими чувствами играл против «Автодора»?
— Было странно видеть с другой стороны тех, с кем играл ещё недавно. Но это часть профессионального баскетбола. Так что, когда матч начался, я уже ни про какие чувства не вспоминал — просто старался играть так жёстко, как умею.

— На протяжении трёх четвертей «Локомотиву» приходилось очень непросто. Почему?
— Не знаю, мы, наверное, ещё это обсудим внутри команды. Мы просто вышли какие-то расфокусированные, особенно в первой половине. Только потом понемногу начали делать то, что должны были: двигать мяч, убегать в быстрые контратаки, идти в жёсткий контакт. Думаю, тренеры нам всё расскажут, — приводит слова Хаджибеговича пресс-служба клуба.

