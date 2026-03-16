Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, когда и где в НБА могут появиться новые команды

Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) может увеличить число команд до 32 к сезону-2028/2029. Как сообщает ESPN, на следующей неделе состоится голосование по вопросу расширения лиги.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, ожидается, что вступительные взносы за новые франшизы составят от $ 7 млрд до $ 10 млрд за каждую. Для одобрения расширения необходимо 23 голоса из 30 владельцев клубов в первом раунде голосования, затем финальное голосование пройдёт позднее в этом году.

Главными претендентами на получение новых команд считаются Лас-Вегас и Сиэтл. В Лас-Вегасе, который превратился в один из крупнейших спортивных городов страны, давно ведутся разговоры о создании команды, причём владельцем может стать звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Возвращение в Сиэтл восстановит присутствие НБА на одном из самых страстных рынков. «Сиэтл Суперсоникс» выступал в лиге с 1967 по 2008 год, выиграв титул в 1979-м, после чего франшиза переехала и стала называться «Оклахома-Сити Тандер».

Среди логистических вопросов, которые предстоит решить — изменение структуры конференций и расписания. Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр ранее высказывался за сокращение количества матчей, и добавление двух новых команд может противоречить этой идее.

Комиссионер НБА Адам Сильвер неоднократно подчёркивал необходимость инноваций и реформ, отмечая, что расширение всегда рассматривалось как вариант развития лиги.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android