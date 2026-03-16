«Шей — это Майкл Джексон от баскетбола». Перкинс — о Гилджес-Александере

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс с восхищением высказался в адрес лидера клуба «Оклахома-Сити Тандер» канадца Шея Гилджес-Александера.

«Он — Майкл Джексон от баскетбола. Он — артист, и каждый его альбом, выходящий ежегодно, получает бриллиантовый статус… За всю свою жизнь я никогда не видел защитника, настолько эффективного», — приводит слова Перкинса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Напомним, в текущем сезоне лиги Шей принял участие в 56 матчах. В среднем за игру он набирает 31,6 очка, делает 4,5 подбора, отдаёт 6,7 передачи.

Комментарии
