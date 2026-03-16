Керр получил «Оскар» за документальный фильм о детях, погибших при стрельбе в школах

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр пополнил список обладателей премии «Оскар» среди представителей НБА. 60-летний специалист выступил исполнительным продюсером документального короткометражного фильма «Все пустые комнаты», который победил в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм» на 98-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии.

Лента рассказывает о пустых комнатах детей, погибших в результате стрельбы в школах. Керр, чей отец Малкольм был застрелен в 1984 году, давно выступает в поддержку семей жертв вооружённого насилия.

«Моя шутка, которая чистая правда, заключается в том, что «исполнительный продюсер» — это просто модный способ сказать: «Я не имел к этому никакого отношения». Но я поддерживаю этот проект. Когда меня спросили около года назад, хочу ли я стать исполнительным продюсером, я сразу согласился.

Это гениально, это очень мощно, и это обращается к каждому, отсекая всю политическую шелуху. Это невероятно важно. У меня две внучки, которые пойдут в школу в ближайшие пару лет. Мысль о том, что им придётся проходить эти тренировки по активной стрельбе, просто разрывает сердце», — приводит слова Керра издание Sports Illustrated.

Керр стал не первым представителем НБА, удостоенным «Оскара». В 2018 году награду за лучший анимационный короткометражный фильм получил Коби Брайант за ленту «Дорогой баскетбол». В 2021 году Кевин Дюрант и Майк Конли стали исполнительными продюсерами фильма «Два далёких незнакомца», победившего в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм». А в 2022 году «Оскар» за лучший документальный короткометражный фильм получила «Королева баскетбола», исполнительными продюсерами которой выступили Стефен Карри и Шакил О'Нил.

Победители «Оскара»-2026
