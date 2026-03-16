Стив Керр объяснил, почему выступает за сокращение количества игр в сезоне НБА

Главный тренер калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр вновь подтвердил свою позицию насчёт сокращения матчей в регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отметив, почему выступает за это.

«Я прекрасно понимаю, что сокращение количества матчей в регулярном чемпионате также приведёт к сокращению дохода лиги, а это значит, что всем придётся платить меньше. И я готов рискнуть, сказать, что полностью за это, поскольку считаю, что качество продукта является более важным. Поэтому и говорю это без легкомыслия. Я говорю это, поскольку действительно так думаю», — приводит слова Керра портал Hoopshype.

Отметим, что позиция Керра по этому вопросу противоречит планам руководства лиги, которое рассматривает в перспективе увеличение количества команд, что приведёт к росту числа игр в регулярном сезоне.