Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Стив Керр объяснил, почему выступает за сокращение количества игр в сезоне НБА

Главный тренер калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр вновь подтвердил свою позицию насчёт сокращения матчей в регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отметив, почему выступает за это.

«Я прекрасно понимаю, что сокращение количества матчей в регулярном чемпионате также приведёт к сокращению дохода лиги, а это значит, что всем придётся платить меньше. И я готов рискнуть, сказать, что полностью за это, поскольку считаю, что качество продукта является более важным. Поэтому и говорю это без легкомыслия. Я говорю это, поскольку действительно так думаю», — приводит слова Керра портал Hoopshype.

Отметим, что позиция Керра по этому вопросу противоречит планам руководства лиги, которое рассматривает в перспективе увеличение количества команд, что приведёт к росту числа игр в регулярном сезоне.

Материалы по теме
Стало известно, когда и где в НБА могут появиться новые команды
