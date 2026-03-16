Президент «Партизана» — о будущем Джонса: Карлик — больше, чем просто игрок

Президент «Партизана» Остоя Мияйлович высказался о будущем защитника Карлика Джонса, чей контракт истекает по окончании сезона. 28-летний баскетболист родом из Южного Судана вернулся в строй после перелома стопы и заявил о желании остаться в белградском клубе.

«Я много думаю о Карлике как об игроке и как о человеке. То, как мы скучали по нему, стало очевидно, пока он был травмирован. Некоторые игроки, если можно так выразиться, — «больше, чем просто игроки». Карлик — один из них.

Есть взаимный интерес в продолжении сотрудничества. Что касается финансовых условий — это вопрос переговоров между клубом и его агентом, не для публичного обсуждения», — приводит слова Мияйловича издание Sportske.

В текущем сезоне Джонс провёл семь матчей в Евролиге, набирая в среднем 13,3 очка, совершая 2,6 подбора и 4,7 передачи за игру.

Сейчас читают:
Евролига 2.0. Российские клубы и конференции — чем в Европе ответят на экспансию НБА
Евролига 2.0. Российские клубы и конференции — чем в Европе ответят на экспансию НБА
