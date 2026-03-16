Купер Флэгг раскрыл, какие советы Кайри Ирвинга помогли ему в начале дебютного сезона

19-летний новичок техасского клуба «Даллас Маверикс» американец Купер Флэгг вспомнил, какие советы чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественника Кайри Ирвинга помогли ему в начале дебютного сезона в лиге.

«Кайри стал для меня как старший товарищ, давал мне советы, потому что бывали моменты, когда я был на взводе. Я никогда в жизни не проигрывал так много [матчей]. Но когда я услышал, как он говорит мне, что я делаю всё как надо и нужно просто продолжать в том же духе, а также сохранять позитивный настрой, это мне очень помогло», — приводит слова Флэгга портал Hoopshype.