Лука Дончич и Бэм Адебайо — игроки недели в НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич и центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо признаны лучшими игроками недели Национальной баскетбольной лиги (НБА) в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Дончич помог «Лейкерс» одержать три победы за неделю, набирая в среднем 37,3 очка, 10,7 подбора и 11 передач. Словенец отметился 51 очком в матче с «Чикаго Буллз», а также реализовал победный бросок в игре с «Денвер Наггетс».

Адебайо вошёл в историю лиги, набрав 83 очка во встрече с «Вашингтон Уизардс» в ночь на 11 марта. Этот результат стал вторым в истории НБА после 100 очков Уилта Чемберлена, превысив достижение Коби Брайанта (81). В среднем за неделю центровой «Майами» набирал 41,3 очка, делал восемь подборов и 2,3 перехвата при двух победах в трёх матчах.

