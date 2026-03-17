«Меня охватывал шок». Купер Флэгг — о встрече с легендарным Ларри Бёрдом

19-летний новичок техасского клуба «Даллас Маверикс» американец Купер Флэгг заявил, что был шокирован во время знакомства с легендарным трёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественником Ларри Бёрдом.

«Я, конечно, нервничал. Скажу честно, в моей жизни было не так много случаев, когда меня охватывал шок. Я говорил с ним о том, насколько изменилась лига сейчас по сравнению с тем, что было тогда. Многие из тех принципов, которые он демонстрировал, прослеживаются в его игре: никогда не сдаваться, быть настоящим бойцом, выкладываться на полную в каждом владении мячом. И это были, пожалуй, самые важные вещи, о которых Бёрд рассказал мне. Пока у тебя есть эти несколько качеств — стремление к победе и упорная игра — всё будет хорошо», — приводит слова Флэгга аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.