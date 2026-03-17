«Не верю, что так должно быть». Йокич — о неуважении со стороны ветеранов НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич выразил недоумение в связи с критикой в адрес современных игроков со стороны бывших баскетболистов. Трёхкратный MVP НБА затронул эту тему в интервью подкасту XOsCHAT.

«Я не понимаю этот разрыв между старшими игроками и нами. Непонятно, есть там неуважение или нет. Я не знаю, что это такое. Я отказываюсь так думать, потому что не верю, что так должно быть», — сказал Йокич.

В ходе беседы ведущий предположил, что причиной может быть зависть. Сербский центровой не стал поддерживать эту мысль, но подчеркнул, что глупо спорить с тем, что современный баскетбол прогрессирует.

«Лига процветает благодаря таким игрокам, как Стефен Карри и Виктор Вембаньяма, которые переопределяют игру и расширяют её границы», — добавил баскетболист.

Дискуссия между представителями разных эпох активизировалась после недавних заявлений Скотти Пиппена, усомнившегося, что такие звёзды, как Лука Дончич и сам Йокич, справились бы с интенсивностью 80-х и 90-х.

