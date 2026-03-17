«Вашингтон» потерпел 12-е поражение подряд, уступив «Голден Стэйт»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и закончилась победой гостей со счётом 125:117.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал Кристапс Порзингис, набравший 30 очков.

Лучшую результативность в «Вашингтоне» показали Трей Янг и Билаль Кулибали, который записали в свой актив по 21 очку.

Таким образом, «Вашингтон» продлил серию поражений до 12 матчей. «Голден Стэйт», в свою очередь, прервал серию из пяти поражений.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Детройт Пистонс», а «Голден Стэйт» сыграет с «Бостон Сэлтикс».