Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вашингтон Уизардс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 17 марта 2026, счет 117:125, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Вашингтон» потерпел 12-е поражение подряд, уступив «Голден Стэйт»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и закончилась победой гостей со счётом 125:117.

НБА — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
117 : 125
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Вашингтон Уизардс: Кулибали - 21, Янг - 21, Райли - 21, Джонсон - 13, Риз - 12, Вукчевич - 11, Уоткинс - 6, Каррингтон - 4, Купер - 4, Гилл - 4, Харди, Шампани
Голден Стэйт Уорриорз: Порзингис - 30, Мелтон - 27, Сантос - 18, Пэйтон II - 15, Подзиемски - 10, Спенсер - 10, Леонс - 8, Грин - 5, Юртсевен - 2, Ричард, Уильямс

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал Кристапс Порзингис, набравший 30 очков.

Лучшую результативность в «Вашингтоне» показали Трей Янг и Билаль Кулибали, который записали в свой актив по 21 очку.

Таким образом, «Вашингтон» продлил серию поражений до 12 матчей. «Голден Стэйт», в свою очередь, прервал серию из пяти поражений.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Детройт Пистонс», а «Голден Стэйт» сыграет с «Бостон Сэлтикс».

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
Уникальное качество Майкла Джордана. В сегодняшней НБА такого ни у кого больше нет
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android