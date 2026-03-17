«Бруклин» без Дёмина и Портера уступил «Портленду», продлив серию поражений

В ночь с 16 на 17 марта мск на паркете «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Гости выиграли встречу со счётом 114:95.

Самым результативным игроком матча стали игроки гостей: бельгийский тяжёлый форвард Тумани Камара и израильский лёгкий форвард Дени Авдия. Оба набрали по 18 очков. У «Бруклина» лучшим стал лёгкий форвард Чейни Джонсон — 17 очков, девять подборов и один ассист.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин не принял участия в этой игре и пропустит все оставшиеся матчи сезона-2025/2026 из-за повреждения левой стопы. Также встречу пропустил из-за травмы и лидер «Нетс» — лёгкий форвард Майкл Портер.