«Бостон» переиграл «Финикс», Джейлен Браун и Девин Букер набрали по 40+ очков

В ночь с 16 на 17 марта мск на паркете арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Селтикс» и «Финикс Санз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 120:112.

Самыми результативными игроками матча стали лёгкий форвард «Бостона» Джейлен Браун и атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, набравшие по 41 и 40 очков соответственно. На счету Брауна также семь подборов и шесть результативных передач, в активе Букера три подбора и шесть результативных передач.

Для «Селтикс» эта победа стала второй подряд. «Санз» проиграли дважды кряду после четырёхматчевой победной серии.