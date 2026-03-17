Хапоэль Тель-Авив — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
18:00 Мск
Баскетбол Новости

Бостон Селтикс — Финикс Санз, результат матча 17 марта 2026, счет 120:112, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бостон» переиграл «Финикс», Джейлен Браун и Девин Букер набрали по 40+ очков
Комментарии

В ночь с 16 на 17 марта мск на паркете арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Селтикс» и «Финикс Санз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 120:112.

НБА — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
120 : 112
Финикс Санз
Финикс
Бостон Селтикс: Браун - 41, Тейтум - 21, Уайт - 21, Притчард - 19, Шейерман - 8, Кета - 5, Гарза - 3, Хозер - 2, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга, Уильямс, Бэсси
Финикс Санз: Букер - 40, Грин - 21, Хайсмит - 16, Аллен - 13, О'Нил - 6, Гудвин - 6, Игодаро - 4, Гиллеспи - 3, Малуач - 2, Флеминг - 1, Данн, Коффи, Буей

Самыми результативными игроками матча стали лёгкий форвард «Бостона» Джейлен Браун и атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, набравшие по 41 и 40 очков соответственно. На счету Брауна также семь подборов и шесть результативных передач, в активе Букера три подбора и шесть результативных передач.

Для «Селтикс» эта победа стала второй подряд. «Санз» проиграли дважды кряду после четырёхматчевой победной серии.

Уникальное качество Майкла Джордана. В сегодняшней НБА такого ни у кого больше нет
