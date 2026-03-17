36 очков Дончича и 18 очков Леброна помогли «Лейкерс» переиграть «Хьюстон»

В ночь с 16 на 17 марта мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 100:92.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, в активе которого 36 набранных очков, шесть подборов и четыре ассиста. 41-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс набрал 18 очков, выполнил пять подборов и оформил пять результативных передач.

В составе «Хьюстона» больше всех набрал тяжёлый форвард Джабари Смит II, на счету которого 22 очка и восемь подборов.