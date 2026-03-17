Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бахчешехир Колежи — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Хьюстон Рокетс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 17 марта 2026, счет 92:100, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

36 очков Дончича и 18 очков Леброна помогли «Лейкерс» переиграть «Хьюстон»
Комментарии

В ночь с 16 на 17 марта мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 100:92.

НБА — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
92 : 100
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Смит II - 22, Томпсон - 19, Дюрант - 18, Шеппард - 11, Капела - 9, Финни-Смит - 8, Исон - 5, Холидей, Тэйт, Окоги, Кроуфорд, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 36, Джеймс - 18, Ривз - 15, Смарт - 11, Эйтон - 7, Ларэвиа - 7, Хатимура - 6, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Кеннард, Хэйс, Бафкин

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, в активе которого 36 набранных очков, шесть подборов и четыре ассиста. 41-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс набрал 18 очков, выполнил пять подборов и оформил пять результативных передач.

В составе «Хьюстона» больше всех набрал тяжёлый форвард Джабари Смит II, на счету которого 22 очка и восемь подборов.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
«Это жертва». Леброн Джеймс делает шаг назад — чтобы «Лейкерс» шагнули вперёд
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android