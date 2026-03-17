Дабл-дабл Виктора Вембаньямы помог «Сан-Антонио» одолеть «Клипперс»
Поделиться
В ночь с 16 на 17 марта мск на паркете арены «Интьют Доум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между местным клубом «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу со счётом 119:115.
НБА — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 119
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Клипперс: Гарлэнд - 25, Миллер - 22, Матурин - 16, Коллинз - 11, Джексон - 11, Джонс - 10, Данн - 9, Сандерс - 5, Лопес - 3, Кристи - 3, Богданович, Вашингтон Мл., Батюм
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 23, Вембаньяма - 21, Васселл - 20, Фокс - 18, Брайант - 10, Джонсон - 8, Барнс - 8, Шампани - 7, Маклафлин - 3, Пламли - 1, Олиник, Бийомбо, Уотерс III
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Клипперс» Дариус Гарлэнд, в активе которого дабл-дабл — 25 очков, два подбора и 10 ассистов. Французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма также завершил встречу с дабл-даблом — в его активе 21 очко и 13 подборов, а также две результативные передачи.
Комментарии
- 17 марта 2026
-
08:20
-
07:08
-
05:22
-
05:04
-
04:40
-
00:29
-
00:17
- 16 марта 2026
-
23:54
-
23:41
-
22:20
-
22:19
-
21:16
-
20:21
-
20:00
-
18:36
-
18:30
-
17:43
-
17:35
-
16:10
-
15:32
-
15:12
-
14:30
-
14:05
-
12:42
-
11:51
-
10:55
-
09:59
-
08:30
-
08:00
-
03:27
-
00:32
- 15 марта 2026
-
23:42
-
23:29
-
22:43
-
22:26