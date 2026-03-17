Дабл-дабл Виктора Вембаньямы помог «Сан-Антонио» одолеть «Клипперс»

В ночь с 16 на 17 марта мск на паркете арены «Интьют Доум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между местным клубом «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу со счётом 119:115.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Клипперс» Дариус Гарлэнд, в активе которого дабл-дабл — 25 очков, два подбора и 10 ассистов. Французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма также завершил встречу с дабл-даблом — в его активе 21 очко и 13 подборов, а также две результативные передачи.