Сегодня, 17 марта, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 17 марта (время московское):

18:00 – «Хапоэль» Тель-Авив – «Париж»;

22:00 — «Партизан» – «Дубай»;

22:15 — «Олимпиакос» – «Фенербахче».

После 29 матчей турнирную таблицу возглавляет турецкий «Фенербахче», одержавший 22 победы при восьми поражениях. На втором месте располагается «Реал» — 20 побед и 11 поражений, на третьем – «Валенсия» (20 побед и 11 поражений).