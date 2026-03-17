Результаты матчей НБА 17 марта

В ночь с 16 на 17 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого прошли восемь матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Результаты игрового дня НБА 17 марта:
«Вашингтон Уизардс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 117:125;
«Атланта Хоукс» — «Орландо Мэджик» — 124:112;
«Бруклин Нетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 95:114;
«Бостон Селтикс» — «Финикс Санз» — 120:112;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Даллас Маверикс» — 129:111;
«Чикаго Буллз» — «Мемфис Гриззлиз» — 132:107;
«Хьюстон Рокетс — Лос-Анджелес Лейкерс» — 92:100;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 115:119.