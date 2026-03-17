Результаты матчей НБА 17 марта

В ночь с 16 на 17 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого прошли восемь матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты игрового дня НБА 17 марта:

«Вашингтон Уизардс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 117:125;

«Атланта Хоукс» — «Орландо Мэджик» — 124:112;

«Бруклин Нетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 95:114;

«Бостон Селтикс» — «Финикс Санз» — 120:112;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Даллас Маверикс» — 129:111;

«Чикаго Буллз» — «Мемфис Гриззлиз» — 132:107;

«Хьюстон Рокетс — Лос-Анджелес Лейкерс» — 92:100;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 115:119.