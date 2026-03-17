Стефен Карри рассказал, в каком жанре кино хотел бы сыграть

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри признался, что хотел бы сыграть в комедийном жанре кино.

«Как по мне, у меня есть способности к комедии, которые можно было бы реализовать. Не знаю, какой была бы тема, правда не знаю, я бы не хотел ничего испортить. Но думаю, что вы увидите это скорее раньше, чем поздно», — сказал Карри на пресс-конференции кинофестиваля «Сандэнс».

