Олимпиакос Пирей — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Эмбиид пропустил 485 игр регулярного сезона за карьеру. Столько же у него сыгранных матчей

Эмбиид пропустил 485 игр регулярного сезона за карьеру. Столько же у него сыгранных матчей
Примечательная статистика опубликована о центровом клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» Джоэле Эмбииде.

За карьеру в сильнейшей лиге мира американец камерунского происхождения пропустил 485 игр регулярного сезона. Столько же на его счету и сыгранных матчей.

В нынешнем сезоне лиги Эмбиид принял участие в 33 матчах. В среднем за игру Эмбиид набирает 26,6 очка, делает 7,5 подбора и отдаёт 3,9 передачи.

После 68 матчей «Филадельфия Сиксерс» занимает девятое место в зачёте Восточной конференции НБА. Лидером является «Детройт Пистонс».

