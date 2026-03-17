Эмбиид пропустил 485 игр регулярного сезона за карьеру. Столько же у него сыгранных матчей

Примечательная статистика опубликована о центровом клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» Джоэле Эмбииде.
За карьеру в сильнейшей лиге мира американец камерунского происхождения пропустил 485 игр регулярного сезона. Столько же на его счету и сыгранных матчей.
В нынешнем сезоне лиги Эмбиид принял участие в 33 матчах. В среднем за игру Эмбиид набирает 26,6 очка, делает 7,5 подбора и отдаёт 3,9 передачи.
После 68 матчей «Филадельфия Сиксерс» занимает девятое место в зачёте Восточной конференции НБА. Лидером является «Детройт Пистонс».
