Маркус Смарт рассказал, как играл в НБА шесть лет с осколком стекла в бросковой руке

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Маркус Смарт рассказал о травмах бросковой руки, с которыми ему пришлось столкнуться.

«У меня были вывихи с разрывом связок на двух пальцах. У меня было стекло в руке. Разрыв связок на большом пальце.

Всего я вывихнул четыре пальца из пяти… Моя правая рука через многое прошла.

По правде говоря, мне повезло, что у меня вообще осталась правая рука. Шесть лет после инцидента со стеклом я играл с осколком в руке. Из-за этого иногда моя рука немела. И я не мог контролировать её во многих играх. Было немало моментов, когда я бросал мяч и не чувствовал руку», — приводит слова Смарта журналист Дейв Макменамин в социальных сетях.

Материалы по теме
Чарания раскрыл, от чего зависит будущее Леброна в НБА
