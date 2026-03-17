«Я проиграл матч». Дюрант взял на себя вину за поражение «Рокетс» от «Лейкерс»

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс» (92:100), состоявшемся 17 марта.

«Я чувствую, что проиграл сегодняшний матч. Всё просто. Конечно, мы могли бы реализовать больше трёхочковых, но это моя вина. Я и есть нападение, и команда соперников будет задействовать все свои ресурсы, чтобы не дать мне почувствовать себя комфортно.

В первой половине я чувствовал себя комфортно в оцеплении, я выходил из-под заслонов, однако они решили лишить меня комфорта. Мне нужно быть умнее и лучше обращаться с мячом», — приводит слова Дюранта ESPN.