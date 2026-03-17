«Я проиграл матч». Дюрант взял на себя вину за поражение «Рокетс» от «Лейкерс»
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс» (92:100), состоявшемся 17 марта.
НБА — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
92 : 100
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Смит II - 22, Томпсон - 19, Дюрант - 18, Шеппард - 11, Капела - 9, Финни-Смит - 8, Исон - 5, Холидей, Тэйт, Окоги, Кроуфорд, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 36, Джеймс - 18, Ривз - 15, Смарт - 11, Эйтон - 7, Ларэвиа - 7, Хатимура - 6, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Кеннард, Хэйс, Бафкин
«Я чувствую, что проиграл сегодняшний матч. Всё просто. Конечно, мы могли бы реализовать больше трёхочковых, но это моя вина. Я и есть нападение, и команда соперников будет задействовать все свои ресурсы, чтобы не дать мне почувствовать себя комфортно.
В первой половине я чувствовал себя комфортно в оцеплении, я выходил из-под заслонов, однако они решили лишить меня комфорта. Мне нужно быть умнее и лучше обращаться с мячом», — приводит слова Дюранта ESPN.
