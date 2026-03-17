Главная Баскетбол Новости

«Я проиграл матч». Дюрант взял на себя вину за поражение «Рокетс» от «Лейкерс»

«Я проиграл матч». Дюрант взял на себя вину за поражение «Рокетс» от «Лейкерс»
Комментарии

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс» (92:100), состоявшемся 17 марта.

НБА — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
92 : 100
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Смит II - 22, Томпсон - 19, Дюрант - 18, Шеппард - 11, Капела - 9, Финни-Смит - 8, Исон - 5, Холидей, Тэйт, Окоги, Кроуфорд, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 36, Джеймс - 18, Ривз - 15, Смарт - 11, Эйтон - 7, Ларэвиа - 7, Хатимура - 6, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Кеннард, Хэйс, Бафкин

«Я чувствую, что проиграл сегодняшний матч. Всё просто. Конечно, мы могли бы реализовать больше трёхочковых, но это моя вина. Я и есть нападение, и команда соперников будет задействовать все свои ресурсы, чтобы не дать мне почувствовать себя комфортно.

В первой половине я чувствовал себя комфортно в оцеплении, я выходил из-под заслонов, однако они решили лишить меня комфорта. Мне нужно быть умнее и лучше обращаться с мячом», — приводит слова Дюранта ESPN.

Материалы по теме
36 очков Дончича и 18 очков Леброна помогли «Лейкерс» переиграть «Хьюстон»
