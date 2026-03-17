Олимпиакос Пирей — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Безобразно». Гомельский высказался о ЦСКА после поражения в матче с УНИКСом

«Безобразно». Гомельский высказался о ЦСКА после поражения в матче с УНИКСом
Авторитетный российский эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и московским ЦСКА. Встреча проходила в Казани и завершилась победой хозяев площадки со счётом 86:80.

УНИКС: Брюэр - 23, Абдулбасиров - 19, Пьерр - 13, Д. Кулагин - 11, Ли - 11, Бингэм - 9, Халилулаев, Беленицкий, Захаров, Белоусов, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Ухов - 22, Жан-Шарль - 18, Уэйр - 11, Тримбл - 10, Антонов - 6, Руженцев - 3, Астапкович - 3, Курбанов - 3, Кливленд - 2, Митрович - 2, Карпенко, Чадов

Гомельский признался, что не успел посмотреть матч, однако ознакомился со статистикой.

«ЦСКА безобразно сыграл в обороне и в чистую проиграл борьбу под щитами», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету армейцев 27 побед при трёх поражениях. УНИКС располагается на второй позиции (27 побед и четыре поражения).

Матч жизни от россиянина. УНИКС уверенно прервал внушительную серию ЦСКА
Матч жизни от россиянина. УНИКС уверенно прервал внушительную серию ЦСКА

