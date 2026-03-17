Тренер «Енисея» Арсич объяснил, что нужно команде для победы над «Самарой»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич высказался о предстоящем матче с «Самарой», который состоится сегодня, 17 марта, в 18:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 17 марта 2026, вторник. 18:00 МСК Самара Самарская область Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Самара» одержала всего две победы из-за длительного отсутствия Кулагина, но в целом команда обладает всеми необходимыми качествами, чтобы быть конкурентоспособной. Нам потребуется как надёжная защита, так и терпение в атаке, чтобы добиться успеха в этой игре», — приводит слова Арсича пресс-служба красноярского клуба.

После 31 матча «Енисей» находится в турнирной таблице в зоне плей-офф на восьмом месте, одержав 12 побед при 19 поражениях. «Самара» — последняя (две победы и 28 поражений).