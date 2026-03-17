Леброн: Дюрант всегда был великолепным игроком. Любую его версию было не остановить

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс лестно высказался в адрес 37-летнего лёгкого форварда «Хьюстон Рокетс» соотечественника Кевина Дюранта.

«Кевин становится всё лучше, лучше и лучше. Честно говоря, в «Голден Стэйт» Дюрант был очень динамичным игроком. Ты не мог просто выставлять против него несколько игроков из-за постоянной угрозы со стороны Клэя и Стефа. Так что Кевин был очень динамичным игроком. И в «Бруклине» тоже, когда играл вместе с Кайри и Джеймсом. У нас тоже были свои баталии в финале. Кевин всегда был великолепен. Так что любую его версию было не остановить», — приводит слова Джеймса портал Basketball Network.