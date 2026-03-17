Баскетболист NCAA был арестован за хранение наркотических веществ — ESPN

21-летний американский баскетболист Аден Холлоуэй, выступающий на позиции защитника за клуб «Алабама Кримсон Тайд» в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), был арестован за хранение наркотических веществ, о чём сообщили в ESPN.

Представитель полиции округа Таскалуса Стефани Тейлор сообщила, что Холлоуэй был арестован в понедельник утром и доставлен в окружную тюрьму после того, как сотрудники по борьбе с наркотиками Западной Алабамы обыскали дом недалеко от кампуса в Алабаме и обнаружили более фунта марихуаны, специальное оборудование и наличные.

Полиция заявила, что Холлоуэю будет предъявлено обвинение в хранении марихуаны первой степени тяжести — не для личного употребления, что является уголовным преступлением класса С, и в том, что он не проставил налоговую марку, что также является уголовным преступлением. Его залог был установлен в размере $ 5 тыс., и он был освобождён из тюрьмы в 10:45 утра по местному времени.

Согласно законодательству штата Алабама, обвинение в хранении может повлечь за собой тюремное заключение сроком до 10 лет и штраф в размере $ 15 тыс. Университет Алабамы опубликовал заявление в понедельник днём, в котором говорится, что он работает над сбором дополнительной информации и что Холлоуэй был удалён из кампуса в ожидании дальнейшего расследования Управлением по контролю за поведением студентов.

Холлоуэй — второй по результативности игрок «Алабамы», набирающий в среднем 16,8 очка за игру в сезоне-2025/2026 за команду, выигравшую девять из последних 11 встреч. Его команда сыграет с «Хофстрой» в ночь на субботу, 21 марта, в первом раунде турнира NCAA.

Материалы по теме
«Мартовское безумие» — 2026: гид по главному турниру студенческого баскетбола США
