33-летний Гобер заявил о желании стать четырёхкратным чемпионом НБА перед уходом из спорта

33-летний центровой клуба «Миннесота Тимбервулвз» француз Руди Гобер заявил о желании стать четырёхкратным чемпионом НБА перед завершением профессиональной карьеры.

— Каким вы видите завершение своей карьеры? Есть ли у вас уже какие-то планы на этот счёт?

— Думаю, до этого ещё далеко. Конечно, я занимаюсь и другими делами — бизнесом, своим фондом и так далее. Также я всегда думаю о своих детях. Что бы я ни делал, знаю, что они всегда будут для меня в приоритете и что время, проведённое с ними, всегда будет для меня на первом месте. Но сейчас я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас. Стать чемпионом НБА — вот моя цель. Да, я хочу стать чемпионом. Лучшим защитником в истории, четырёхкратным чемпионом. А после этого, я знаю, что в тот день, когда я уйду из спорта, у меня будет много других дел. У меня крепкие связи здесь, в США, и, конечно, во Франции. Так что это уже две очень прочные основы, — приводит слова Гобера портал Hoopshype.