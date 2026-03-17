«Уралмаш» обыграл «Игокеа» в Basket Cup и сохранил шансы на «Финал четырёх» турнира

Во вторник, 17 марта, на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге состоялся 6-й и заключительный тур группового этапа Winline Basket Cup – 2025/2026 для команд «Уралмаш» и представительницы Боснии и Герцеговины «Игокеа», которые столкнулись в очном матче. Екатеринбургские баскетболисты со счётом 84:82 (22:24, 22:18, 25:22, 15:18) обыграли европейский коллектив.

Лучшим игроком матча стал разыгрывающий защитник хозяев Тимофей Герасимов — 18 очков, пять подборов, пять передач, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+25».

У гостей отличился сербский форвард Страхинья Гаврилович — 20 очков, пять подборов, шесть передач и одна потеря при коэффициенте эффективности «+20».

Уральский клуб выйдет в «Финал четырёх» турнира, если «Зенит» уступит в гостях УНИКСу.