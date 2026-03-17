Олимпиакос Пирей — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
«Уралмаш» — «Игокеа», результат матча 17 марта 2026, счет 84:82, Winline Basket Cup — 2025/2026

«Уралмаш» обыграл «Игокеа» в Basket Cup и сохранил шансы на «Финал четырёх» турнира
Комментарии

Во вторник, 17 марта, на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге состоялся 6-й и заключительный тур группового этапа Winline Basket Cup – 2025/2026 для команд «Уралмаш» и представительницы Боснии и Герцеговины «Игокеа», которые столкнулись в очном матче. Екатеринбургские баскетболисты со счётом 84:82 (22:24, 22:18, 25:22, 15:18) обыграли европейский коллектив.

Winline Basket Cup . Группа B
17 марта 2026, вторник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
84 : 82
Игокеа
Лакташи
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Петенев, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон
Игокеа: Гаврилович, Мустапич, Илич, Пьер-Луи, Антунович, Лазич, Рори, Тополович, Попович, Милосавлевич, Мусич

Лучшим игроком матча стал разыгрывающий защитник хозяев Тимофей Герасимов — 18 очков, пять подборов, пять передач, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+25».

У гостей отличился сербский форвард Страхинья Гаврилович — 20 очков, пять подборов, шесть передач и одна потеря при коэффициенте эффективности «+20».

Уральский клуб выйдет в «Финал четырёх» турнира, если «Зенит» уступит в гостях УНИКСу.

Календарь Basket Cup сезона-2025/2026
Турнирная таблица Basket Cup сезона-2025/2026
Затесался один россиянин, зато с каким выступлением. Рейтинг героев в Единой лиге
Рейтинг
Затесался один россиянин, зато с каким выступлением. Рейтинг героев в Единой лиге
