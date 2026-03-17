Олимпиакос Пирей — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
«Самара» — «Енисей», результат матча 17 марта 2026, счет 85:86, Единая лига ВТБ — 2025/2026

25 очков легионера из США помогли «Енисею» победить «Самару» в матче Единой лиги
Комментарии

Сегодня, 17 марта, во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого в Самаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между клубами «Самара» и «Енисей». Встреча завершилась со счётом 94:73 (28:14, 22:18, 23:28, 21:13) в пользу команды из Красноярска.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
73 : 94
Енисей
Красноярск
Самара: Походяев - 17, М. Кулагин - 17, Минченко - 16, Чебуркин - 8, Шейко - 5, Чикарев - 5, Чеваренков - 2, Косяков - 2, Халдеев - 1, Мартынов, Пивцайкин, Великородный
Енисей: Артис - 25, Сонько - 17, Тасич - 13, Коулмэн - 11, Рыжов - 9, Долинин - 7, Касаткин - 6, Ведищев - 4, Ванин - 2, Евдокимов, Перевалов, Шлегель

Самым результативным игроком в составе «Енисея» стал 32-летний американский защитник Доминик Артис. Ему удалось набрать 25 очков, сделать шесть подборов, отдать семь передач и совершить два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе самарской команды стал 25-летний российский форвард Данила Походяев. Он набрал 17 очков, сделал три подбора, а также отдал одну передачу.

Календарь Единой лиги в сезоне-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги на сезон-2025/2026
Материалы по теме
Затесался один россиянин, зато с каким выступлением. Рейтинг героев в Единой лиге
Рейтинг
