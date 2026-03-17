25 очков легионера из США помогли «Енисею» победить «Самару» в матче Единой лиги

Сегодня, 17 марта, во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого в Самаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между клубами «Самара» и «Енисей». Встреча завершилась со счётом 94:73 (28:14, 22:18, 23:28, 21:13) в пользу команды из Красноярска.

Самым результативным игроком в составе «Енисея» стал 32-летний американский защитник Доминик Артис. Ему удалось набрать 25 очков, сделать шесть подборов, отдать семь передач и совершить два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе самарской команды стал 25-летний российский форвард Данила Походяев. Он набрал 17 очков, сделал три подбора, а также отдал одну передачу.