Олимпиакос Пирей — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Хапоэль» Тель-Авив — «Париж», результат матча 17 марта 2026, счет 93:82, Евролига-2025/2026

«Хапоэль» из Тель-Авива обыграл «Париж» и одержал третью победу подряд в Евролиге
Во вторник, 17 марта, на стадионе «Арена София» в Болгарии состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в рамках которого «Хапоэль» из Тель-Авива принимал «Париж». Израильские баскетболисты со счётом 93:82 (24:30, 28:23, 23:16, 18:13) нанесли поражение представителям Франции.

Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
17 марта 2026, вторник. 18:00 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
93 : 82
Париж
Париж, Франция
Хапоэль Т-А: Джонс, Блэйкни, Брайант, Сегев, Палатин, Тимор, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Мадар
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Роден, Стивенс, Докосси, Файе, Морган, М'Бай, Уаттара, Уиллис

Лучшим игроком матча стал представитель «Хапоэля» американский защитник Антонио Блэйкни — 24 очка, пять подборов и одна передача при коэффициенте эффективности «+25».

У гостей отличились два баскетболиста — франко-алжирский защитник Надир Хифи, набравший 16 очков, один подбор, шесть передач, один перехват и четыре потери при коэффициенте эффективности «+17», и франко-южноафриканский форвард Аллан Докосси — восемь очков, 11 подборов, две передачи и пять потерь при коэффициенте эффективности «+17».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Огромные долги, уход тренера и стычка игроков. «Монако» на грани развала
