«Хапоэль» из Тель-Авива обыграл «Париж» и одержал третью победу подряд в Евролиге

Во вторник, 17 марта, на стадионе «Арена София» в Болгарии состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в рамках которого «Хапоэль» из Тель-Авива принимал «Париж». Израильские баскетболисты со счётом 93:82 (24:30, 28:23, 23:16, 18:13) нанесли поражение представителям Франции.

Лучшим игроком матча стал представитель «Хапоэля» американский защитник Антонио Блэйкни — 24 очка, пять подборов и одна передача при коэффициенте эффективности «+25».

У гостей отличились два баскетболиста — франко-алжирский защитник Надир Хифи, набравший 16 очков, один подбор, шесть передач, один перехват и четыре потери при коэффициенте эффективности «+17», и франко-южноафриканский форвард Аллан Докосси — восемь очков, 11 подборов, две передачи и пять потерь при коэффициенте эффективности «+17».