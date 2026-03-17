Единая лига: результаты матчей 17 марта

Сегодня, 17 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Единая лига. Результаты встреч на 17 марта:

«Самара» — «Енисей» — 73:94.

После 29 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги московский клуб ЦСКА, одержавший 27 побед при трёх поражениях. На втором месте располагается казанский УНИКС — 27 побед и четыре поражения. Тройку сильнейших замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 23 победы и девять поражений.