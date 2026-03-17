«Вы слышите клише». Дюрант — о жертвах профессиональных спортсменов

Двукратный чемпион НБА и форвард команды «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант высказался о профессиональном спорте.

— Многим ли нужно пожертвовать, чтобы стать профессиональным спортсменом и мировой звездой?

— Вы слышите клише, что, мол, из-за этого ты жертвуешь друзьями, жертвуешь вечеринками, жертвуешь весельем. Но я просто думаю, что по большей части, когда ты посвящаешь себя этому, ты ничем не жертвуешь. Ведь это то, чем ты хочешь заниматься каждый день. Это то, что тебя волнует. Жертва — это не совсем то слово. Через какое-то время ты просто делаешь это частью своей жизни. Всё, о чём ты думаешь, — это игра. Ты просто ментально погружён в игру.

За свою карьеру моим главным стремлением было просто стать неуязвимым игроком для внешних факторов», — приводит слова Дюранта The Ringer.