Владельцы «ПСЖ», «Милана» и «Ньюкасла» намерены создать БК для проекта НБА в Европе

Владельцы футбольных клубов «Пари Сен-Жермен», «Милан» и «Ньюкасл Юнайтед» готовятся к созданию баскетбольных команд для проекта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Европе. Об этом сообщает издание New York Times.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, обладающий огромным портфелем спортивных активов клуба «Ньюкасл Юнайтед», готовится подать заявку на создание новой команды в Лондоне. Компания Qatar Sports Investments, владеющая футбольным «ПСЖ», также готовит заявку на создание новой команды в Париже. Кроме того, компания RedBird Capital, которой принадлежит итальянский футбольный клуб «Милан», подаст заявку на создание новой команды в Милане.