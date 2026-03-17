Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владельцы «ПСЖ», «Милана» и «Ньюкасла» намерены создать БК для проекта НБА в Европе

Комментарии

Владельцы футбольных клубов «Пари Сен-Жермен», «Милан» и «Ньюкасл Юнайтед» готовятся к созданию баскетбольных команд для проекта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Европе. Об этом сообщает издание New York Times.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, обладающий огромным портфелем спортивных активов клуба «Ньюкасл Юнайтед», готовится подать заявку на создание новой команды в Лондоне. Компания Qatar Sports Investments, владеющая футбольным «ПСЖ», также готовит заявку на создание новой команды в Париже. Кроме того, компания RedBird Capital, которой принадлежит итальянский футбольный клуб «Милан», подаст заявку на создание новой команды в Милане.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android