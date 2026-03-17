Олимпиакос Пирей — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Главный тренер «Енисея» Арсич: «Самаре» не хватило игроков в ротации для достижения победы

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал выступление своих подопечных в матче с «Самарой», который завершился победой красноярской команды со счётом 94:73.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
73 : 94
Енисей
Красноярск
Самара: Походяев - 17, М. Кулагин - 17, Минченко - 16, Чебуркин - 8, Шейко - 5, Чикарев - 5, Чеваренков - 2, Косяков - 2, Халдеев - 1, Мартынов, Пивцайкин, Великородный
Енисей: Артис - 25, Сонько - 17, Тасич - 13, Коулмэн - 11, Рыжов - 9, Долинин - 7, Касаткин - 6, Ведищев - 4, Ванин - 2, Евдокимов, Перевалов, Шлегель

«Мы хорошо сыграли в защите в первой половине, хотя у нас и был небольшой спад на последних минутах перед большим перерывом. Но в целом 17 минут мы показывали хорошую защиту. Казалось, можно легко выиграть… Но мы немного расслабились в нападении, потеряли фокус, наделали ошибок. «Самара» – это команда, где много игроков с хорошим броском, когда у них получается в защите, они могут очень много попасть в переходе. И они показали свой уровень, сделав так, что игра была интересна зрителям. Но, думаю, хозяевам не хватило игроков в ротации. Мы начали заключительную часть более серьёзно, снова начали находить слабости в защите «Самары». И выиграли важный для нас матч», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.

