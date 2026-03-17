Главный тренер «Енисея» Арсич: «Самаре» не хватило игроков в ротации для достижения победы

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал выступление своих подопечных в матче с «Самарой», который завершился победой красноярской команды со счётом 94:73.

«Мы хорошо сыграли в защите в первой половине, хотя у нас и был небольшой спад на последних минутах перед большим перерывом. Но в целом 17 минут мы показывали хорошую защиту. Казалось, можно легко выиграть… Но мы немного расслабились в нападении, потеряли фокус, наделали ошибок. «Самара» – это команда, где много игроков с хорошим броском, когда у них получается в защите, они могут очень много попасть в переходе. И они показали свой уровень, сделав так, что игра была интересна зрителям. Но, думаю, хозяевам не хватило игроков в ротации. Мы начали заключительную часть более серьёзно, снова начали находить слабости в защите «Самары». И выиграли важный для нас матч», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.