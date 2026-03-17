«Мы также заслуживали победы». Тренер «Игокеа» — о поражении от «Уралмаша» в Basket Cup

Главный тренер команды «Игокеа» Ненад Стефанович прокомментировал поражение в матче Backet Cup с «Уралмашем» (82:84).

«Поздравляю «Уралмаш» с победой. Тем не менее считаю, что сегодня мы также заслуживали победы. Это была достаточно тяжёлая игра с физической точки зрения.

Хочу похвалить организацию и команды, которые выступали в этом турнире. Я очень горжусь своей командой и тем, как мы сегодня выступили», — приводит слова Стефановича пресс-служба Единой лиги.

Для коллектива из Боснии и Герцеговины матч с екатеринбургской командой стал последним на этом турнире. «Игокеа» в шести играх потерпела шесть поражений, заняв последнее четвёртое место в группе В.