Главная Баскетбол Новости

«Мы также заслуживали победы». Тренер «Игокеа» — о поражении от «Уралмаша» в Basket Cup

«Мы также заслуживали победы». Тренер «Игокеа» — о поражении от «Уралмаша» в Basket Cup
Главный тренер команды «Игокеа» Ненад Стефанович прокомментировал поражение в матче Backet Cup с «Уралмашем» (82:84).

Winline Basket Cup . Группа B
17 марта 2026, вторник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
84 : 82
Игокеа
Лакташи
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Петенев, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон
Игокеа: Гаврилович, Мустапич, Илич, Пьер-Луи, Антунович, Лазич, Рори, Тополович, Попович, Милосавлевич, Мусич

«Поздравляю «Уралмаш» с победой. Тем не менее считаю, что сегодня мы также заслуживали победы. Это была достаточно тяжёлая игра с физической точки зрения.

Хочу похвалить организацию и команды, которые выступали в этом турнире. Я очень горжусь своей командой и тем, как мы сегодня выступили», — приводит слова Стефановича пресс-служба Единой лиги.

Для коллектива из Боснии и Герцеговины матч с екатеринбургской командой стал последним на этом турнире. «Игокеа» в шести играх потерпела шесть поражений, заняв последнее четвёртое место в группе В.

