Юдин объяснил ошибки «Уралмаша» в победном матче Basket Cup с «Игокеа»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Юдин прокомментировал победу в WInline Basket Cup над «Игокеа» (84:82).

Winline Basket Cup . Группа B
17 марта 2026, вторник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
84 : 82
Игокеа
Лакташи
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Петенев, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон
Игокеа: Гаврилович, Мустапич, Илич, Пьер-Луи, Антунович, Лазич, Рори, Тополович, Попович, Милосавлевич, Мусич

«Поздравляю команду с победой. В принципе, то, что от нас зависело, мы сделали. Что касается самой игры: начали, может быть, не с той агрессией, с которой хотели, но вторая и третья четверти – особенно первая половина третьей – были достаточно хороши как в нападении, так и в защите.

Потом в какой-то момент мы стали терять мячи. Во второй половине мы совершили 12 потерь и тем самым лишили себя 12 атак. К сожалению, это были необъяснимые ошибки. Естественно, из-за этого концовка получилась достаточно нервной.

Рад, что в нужные моменты защита была на уровне и мы подобрали мячи там, где это требовалось. Могли бы выиграть гораздо легче, но получилось так, как получилось. Огромное спасибо болельщикам. Поддержка трибун действительно чувствуется. Когда зал даёт такую энергию, это всегда идёт команде в плюс. Большое им спасибо! Очень хотелось бы, чтобы людей на наших матчах становилось всё больше и больше», — приводит слова Юдина пресс-служба турнира.

Материалы по теме
«Мы также заслуживали победы». Тренер «Игокеа» — о поражении от «Уралмаша» в Basket Cup
