Партизан — Дубай, результат матча 17 марта 2026, счет 88:74, Евролига-2025/2026

21 очко Карлика Джонса помогло «Партизану» победить «Дубай»
Сегодня, 17 марта, состоялся матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги между сербским клубом «Партизан» и коллективом из ОАЭ «Дубай». Встреча завершилась со счётом 88:74 (18:26, 20:21, 25:10, 25:17) в пользу команды из Сербии.

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
17 марта 2026, вторник. 22:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
88 : 74
Дубай
Дубай, ОАЭ
Партизан: Джонс, Милтон, Осетковски, Мияилович, Покушевски, Браун, Раданов, Бонга, Лакич, Джекири, Фернанду, Калатес
Дубай: Дангубич, Бэйкон, Аврамович, Препелич, Дав. Бертанс, Андерсон, Муса, Кабенгеле, Райт, Петрушев, Каменьяш, Кабокло

Наиболее результативным игроком в составе «Партизана» стал 28-летний защитник из Южного Судана Карлик Джонс. Ему удалось набрать 21 очко, сделать три подбора, отдать пять передач, а также совершить один блок-шот и один перехват.

Самым результативным игроком в составе «Дубая» стал 28-летний канадский центровой Мфионду Кабенгеле. Он набрал 14 очков, сделал пять подборов и отдал три передачи.

