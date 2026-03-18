21 очко Карлика Джонса помогло «Партизану» победить «Дубай»

Сегодня, 17 марта, состоялся матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги между сербским клубом «Партизан» и коллективом из ОАЭ «Дубай». Встреча завершилась со счётом 88:74 (18:26, 20:21, 25:10, 25:17) в пользу команды из Сербии.

Наиболее результативным игроком в составе «Партизана» стал 28-летний защитник из Южного Судана Карлик Джонс. Ему удалось набрать 21 очко, сделать три подбора, отдать пять передач, а также совершить один блок-шот и один перехват.

Самым результативным игроком в составе «Дубая» стал 28-летний канадский центровой Мфионду Кабенгеле. Он набрал 14 очков, сделал пять подборов и отдал три передачи.