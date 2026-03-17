Джейлен Браун назвал стартовую пятёрку мечты в НБА

29-летний американский профессиональный баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейлен Браун, выступающий на позиции атакующего защитника за команду «Бостон Селтикс», назвал стартовую пятёрку мечты в североамериканской лиге.

В идеальной стартовой пятёрке, по мнению Джейлена, должны выйти следующие легендарные и звёздные баскетболисты: Леброн Джеймс, Коби Брайан, Майкл Джордан, Стефен Карри и Билл Расселл.

23 июня 2016 года Браун был выбран под третьим номером клубом «Бостон Селтикс» на драфте НБА. 27 июля он подписал контракт новичка с клубом после шести матчей в Летней лиге НБА, в которой он набирал в среднем по 16 очков, делал 6,2 подбора и 2,3 перехвата за игру. В 2024-м помог «Бостону» завоевать чемпионство и был признан MVP финала.