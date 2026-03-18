Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Олимпиакос» — «Фенербахче», результат матча 17 марта 2026, счет 104:87, Евролига-2025/2026

Рекордные 36 очков Фурнье помогли «Олимпиакосу» обыграть лидера Евролиги «Фенербахче»
Комментарии

Во вторник, 17 марта, на стадионе «Пис энд Фрэндшип Стэдиум» в Греции состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в рамках которого «Олимпиакос» принимал идущий на первом месте клуб «Фенербахче». Греческие баскетболисты со счётом 104:87 (23:29, 25:17, 26:21, 14:12) нанесли поражение представителям Турции.

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
17 марта 2026, вторник. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
104 : 87
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпиакос: Уолкап, Нтиликина, Уорд, Ларенцакис, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Холл, Маккиссик, Фурнье
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Хортон-Такер, Махмутоглу, Бостон, Биберович, Битим, Жагар, Колсон, Берч

Лучшим игроком матча стал французский защитник греческого клуба Эван Фурнье, установивший личный рекорд по очкам в матче — 36 (9 из 11 двухочковых, пять из девяти трёхочковых и три из пяти штрафных). Также на его счету один подбор, три передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+36».

У «Фенербахче» отличился американский защитник Тэйлен Хортон-Такер — 30 очков, шесть подборов, три передачи, один перехват и шесть потерь при коэффициенте эффективности «+31».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android