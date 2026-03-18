Рекордные 36 очков Фурнье помогли «Олимпиакосу» обыграть лидера Евролиги «Фенербахче»

Во вторник, 17 марта, на стадионе «Пис энд Фрэндшип Стэдиум» в Греции состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в рамках которого «Олимпиакос» принимал идущий на первом месте клуб «Фенербахче». Греческие баскетболисты со счётом 104:87 (23:29, 25:17, 26:21, 14:12) нанесли поражение представителям Турции.

Лучшим игроком матча стал французский защитник греческого клуба Эван Фурнье, установивший личный рекорд по очкам в матче — 36 (9 из 11 двухочковых, пять из девяти трёхочковых и три из пяти штрафных). Также на его счету один подбор, три передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+36».

У «Фенербахче» отличился американский защитник Тэйлен Хортон-Такер — 30 очков, шесть подборов, три передачи, один перехват и шесть потерь при коэффициенте эффективности «+31».