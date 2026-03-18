Еврокубок: результаты 1/4 финала 17 марта

Во вторник, 17 марта, были сыграны первые два матча 1/4 финала Еврокубка в сезоне-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Расписание встреч 1/4 финала на 17 марта:

«Бахчешехир» — У-БТ — 75:72;

«Бурк» — «Цедевита-Олимпия» — 83:79.

Турецкий и французский коллективы обеспечили себе выход в 1/2 финала, где будут ждать своих соперников. Полуфинальные матчи пройдут до двух побед в серии.

Следующие игры 1/4 финала состоятся в среду, 18 марта. Полуфинальная стадия начнётся 31 марта и продлится до 8 апреля в случае, если в какой-то из двух серий дойдёт до третьего матча.