Евролига: результаты матчей 17 марта

17 марта в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

«Хапоэль» Тель-Авив — «Париж» — 93:82;

«Партизан» — «Дубай» — 88:74;

«Олимпиакос» — «Фенербахче» — 104:87.

После 29 встреч турнирную таблицу возглавляет турецкий «Фенербахче», одержавший 22 победы при девяти поражениях. На втором месте располагается «Олимпиакос» — 21 победа и 11 поражений. А тройку сильнейших замыкает мадридский «Реал» (20 побед и 11 поражений).