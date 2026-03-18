Энтони Эдвардс выбыл на одну-две недели из-за болей в колене — Чарания

24-летний американский профессиональный баскетболист Энтони Эдвардс, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Миннесота Тимбервулвз» на позиции защитника, столкнулся с болями в колене.

По данным авторитетного инсайдера и журналиста ESPN Шэмса Чарании, Энтони через одну-две недели пройдёт дополнительное обследование из-за воспаления правого колена.

Эдвардс принял участие в последнем матче команды в ночь на 15 марта с «Оклахома-Сити Тандер», где его коллектив проиграл со счётом 103:116, а сам Энтони набрал 19 очков, шесть подборов, пять передач, один блок-шот, один перехват и шесть потерь за почти 38 минут на паркете.