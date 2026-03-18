Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Орландо Мэджик — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 18 марта 2026, счет 108:113, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Оклахома» с 40 очками Гилджес-Александера одолела «Орландо», одержав 9-ю победу подряд
В ночь с 17 на 18 марта мск на паркете «Киа Центр» в Орландо (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Орландо Мэджик» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 113:108.

108 : 113
Орландо Мэджик: Банкеро - 32, Бейн - 16, Саггс - 14, Да Силва - 13, Картер - 11, Картер - 11, Вагнер - 5, Кэйн - 3, Ховард - 3, Ричардсон, Битадзе, Пенда
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Холмгрен - 20, Митчелл - 16, Уоллес - 9, Уильямс - 8, Маккейн - 6, Дорт - 5, Джо - 5, Карузо - 2, Уиггинс - 2, Сэндфорт, Уильямс, Хартенштайн

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий «Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер. В его активе 40 очков, пять подборов и две передачи. Его партнёр по команде центровой Чет Холмгрен оформил дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов. В составе «Мэджик» стоит выделить американского тяжёлого форварда Паоло Банкеро, у которого дабл-дабл: 32 очка и 10 подборов. Также он совершил пять результативных передач.

Отметим, «Оклахома-Сити» одержала девятую победу подряд в НБА, а «Орландо» потерпел поражение во втором подряд матче.

Расширение НБА: что известно и когда появятся новые клубы
