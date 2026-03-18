«Оклахома» с 40 очками Гилджес-Александера одолела «Орландо», одержав 9-ю победу подряд

В ночь с 17 на 18 марта мск на паркете «Киа Центр» в Орландо (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Орландо Мэджик» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 113:108.

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий «Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер. В его активе 40 очков, пять подборов и две передачи. Его партнёр по команде центровой Чет Холмгрен оформил дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов. В составе «Мэджик» стоит выделить американского тяжёлого форварда Паоло Банкеро, у которого дабл-дабл: 32 очка и 10 подборов. Также он совершил пять результативных передач.

Отметим, «Оклахома-Сити» одержала девятую победу подряд в НБА, а «Орландо» потерпел поражение во втором подряд матче.