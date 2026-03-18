Шарлотт Хорнетс — Майами Хит, результат матча 18 марта 2026, счет 136:106, регулярный чемпионат НБА 2025-2026, Голдин

«Майами» разгромно проиграл «Шарлотт». У Владислава Голдина — «-4» за 2 с небольшим минуты
Комментарии

В ночь с 17 на 18 марта мск на паркете «Спектрум-центр» в Шарлотте (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Шарлотт Хорнетс» и «Майами Хит». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 136:106.

НБА — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 106
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс: Болл - 30, Уайт - 24, Нуппель - 22, Миллер - 16, Бриджес - 14, Уильямс - 8, Диабате - 8, Колкбреннер - 6, Коннотон - 4, Джеймс - 2, Манн - 2, Грин, Тиллман
Майами Хит: Хирроу - 20, Пауэлл - 17, Джонсон - 15, Ларссон - 14, Фонтеккио - 10, Уэр - 7, Жакез-мл. - 6, Якуционис - 6, Смит - 4, Митчелл - 4, Янг - 3, Йович, Гарднер, Голдин

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл, который оформил дабл-дабл — 30 очков и 13 ассистов. Также в его активе шесть подборов. Его партнёр по команде разыгрывающий Коби Уайт завершил встречу с 24 очками. У «Майами» больше всех очков (20) набрал защитник Тайлер Хирроу.

Российский центровой «Хит» Владислав Голдин принял участие в матче. Он сыграл лишь около двух с половиной минут. За данный отрезок он не отметился ничем в протоколе. Его показатель полезности в матче — «-4».

Сейчас читают:
«Оклахома» с 40 очками Гилджес-Александера одолела «Орландо», одержав 9-ю победу подряд
