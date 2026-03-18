«Майами» разгромно проиграл «Шарлотт». У Владислава Голдина — «-4» за 2 с небольшим минуты

В ночь с 17 на 18 марта мск на паркете «Спектрум-центр» в Шарлотте (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Шарлотт Хорнетс» и «Майами Хит». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 136:106.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл, который оформил дабл-дабл — 30 очков и 13 ассистов. Также в его активе шесть подборов. Его партнёр по команде разыгрывающий Коби Уайт завершил встречу с 24 очками. У «Майами» больше всех очков (20) набрал защитник Тайлер Хирроу.

Российский центровой «Хит» Владислав Голдин принял участие в матче. Он сыграл лишь около двух с половиной минут. За данный отрезок он не отметился ничем в протоколе. Его показатель полезности в матче — «-4».