МБА-МАИ — Зенит. Прямая трансляция
19:00 Мск
Сакраменто Кингз — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 18 марта 2026, счет 104:132, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Сан-Антонио» с 18 очками Вембаньямы одолел «Сакраменто», выиграв 18 из 20 крайних матчей
Утром, 18 марта мск, на паркете «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сакраменто Кингз» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу со счётом 132:104. Это 18-я победа в 20 крайних матчах для техасской команды.

18 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
104 : 132
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Сакраменто Кингз: Рейно - 32, Клиффорд - 15, Плауден - 14, Макдермотт - 12, Ачиува - 10, Хейз - 7, Кардуэлл - 7, Уэстбрук - 5, Дерозан - 2
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 18, Джонсон - 18, Шампани - 17, Барнс - 16, Харпер - 15, Фокс - 15, Уотерс III - 11, Брайант - 7, Корнет - 4, Олиник - 4, Маклафлин - 3, Касл - 3, Бийомбо - 1, Пламли

Самым результативным игроком в составе победителей стал 22-летний центровой техасской команды француз Виктор Вембаньяма. В его активе 18 очков, восемь подборов и три передачи. Больше всех очков (32) в составе хозяев, как и в целом в матче, набрал французский центровой Максим Рейно.

В следующем матче «Сакраменто» встретится дома с «Филадельфия Сиксерс», а «Сан-Антонио» на своём паркете примет «Финикс Санз». Оба матча состоятся 20 марта.

