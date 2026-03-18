Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ Стамбул — Доломити Тренто. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Денвер Наггетс — Филадельфия Сиксерс, результат матча 18 марта 2026, счет 124:96, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Денвер» уверенно обыграл «Филадельфию», Йокич набрал всего восемь очков
Комментарии

В ночь с 17 на 18 марта мск на паркете «Болл-Арены» (Денвер, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Филадельфия Сиксерс». Хозяева выиграли встречу со счётом 124:96.

НБА — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
124 : 96
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Денвер Наггетс: Браун - 22, Джонсон - 18, Браун - 12, Мюррэй - 12, Гордон - 12, Хардуэй-младший - 9, Йокич - 8, Валанчюнас - 8, Джонс - 7, Строутер - 5, Джонс - 5, Пикетт - 4, Ннаджи - 2
Филадельфия Сиксерс: Боучэмп - 16, Граймс - 12, Уотфорд - 12, Эдвардс - 11, Драммонд - 9, Эджкомб - 9, Терри - 8, Барлоу - 8, Бона - 6, Пэйн - 5, Лоури

Сербский центровой и лидер «Наггетс» Никола Йокич набрал всего восемь очков, а также сделал семь подборов и 14 результативных передач.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник хозяев Кристиан Браун. В его активе 22 очка, пять подборов и три ассиста.

В составе гостей стоит выделить форварда из США Маржона Боучэмпа, который набрал 16 очков, а также записал на свой счёт два подбора и одну передачу.

Следующие матчи обе команды проведут в гостях: «Денвер Наггетс» встретится с «Мемфис Гриззлиз», а «Филадельфия Сиксерс» сыграет с «Сакраменто Кингз».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Материалы по теме
«Не верю, что так должно быть». Йокич — о неуважении со стороны ветеранов НБА
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android