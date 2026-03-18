«Денвер» уверенно обыграл «Филадельфию», Йокич набрал всего восемь очков

В ночь с 17 на 18 марта мск на паркете «Болл-Арены» (Денвер, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Филадельфия Сиксерс». Хозяева выиграли встречу со счётом 124:96.

Сербский центровой и лидер «Наггетс» Никола Йокич набрал всего восемь очков, а также сделал семь подборов и 14 результативных передач.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник хозяев Кристиан Браун. В его активе 22 очка, пять подборов и три ассиста.

В составе гостей стоит выделить форварда из США Маржона Боучэмпа, который набрал 16 очков, а также записал на свой счёт два подбора и одну передачу.

Следующие матчи обе команды проведут в гостях: «Денвер Наггетс» встретится с «Мемфис Гриззлиз», а «Филадельфия Сиксерс» сыграет с «Сакраменто Кингз».