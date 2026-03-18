Единая лига: расписание матчей 18 марта

Сегодня, 18 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 18 марта (время — московское):

19:00. МБА-МАИ — «Зенит»;

20:00. «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород».

После 30 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 27 побед при трёх поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 27 побед и четыре поражения. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 23 победы и девять поражений.