Результаты матчей НБА 18 марта

В ночь с 17 на 18 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого прошли восемь матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

«Шарлотт Хорнетс» — «Майами Хит» — 136:106;

«Вашингтон Уизардс» — «Детройт Пистонс» — 117:130;

«Орландо Мэджик» — «Оклахома-Сити Тандер» — 108:113;

«Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс» — 136:110;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз» — 116:104;

«Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс» — 116:123;

«Сакраменто Кингз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 104:132;

«Денвер Наггетс» — Филадельфия Сиксерс» — 124:96.