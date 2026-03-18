Сегодня, 18 марта, состоятся матчи 1/4 финала Еврокубка в сезоне-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Еврокубок. Расписание матчей на 18 марта (время — московское):

20:00. «Бешикташ» – «Тренто»;

22:00. «Хапоэль» Иерусалим – «Тюрк Телеком».

Ранее в 1/2 финала вышли «Бахчешехир» (Турция) и «Бурк» (Франция). Полуфинальная стадия начнётся 31 марта и продлится до 8 апреля в случае, если в какой-то из двух серий дойдёт до третьего матча.

Действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.

