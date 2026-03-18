Хапоэль Иерусалим — Тюрк Телеком. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Стив Керр вошёл в топ-4 тренеров НБА по скорости достижения 600 побед

Стив Керр вошёл в топ-4 тренеров НБА по скорости достижения 600 побед
Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр установил очередное достижение в лиге. Американский специалист вошёл в топ-4 тренеров в истории НБА по скорости достижения 600 побед. Для этого ему потребовалось 943 матча.

1. Фил Джексон – 805;
2. Пэт Райли – 832;
3. Грег Попович – 887;
4. Стив Керр – 943.

Стиву Керру 60 лет. В качестве игрока американец пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. С 2014 года является тренером «Голден Стэйт Уорриорз», за это время четырежды выиграв чемпионат с командой.

