Шакил О’Нил пообещал оплатить похороны 12-летней девочки, погибшей после драки в США

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеэксперт и аналитик, американец Шакил О’Нил прокомментировал скандальную гибель 12-летней Джады Уэст, скончавшейся после драки в пригороде Антанты (США).

«Эта история тронула меня до глубины души после того, как я узнал о ней из СМИ. Как отец я соболезную семье Джады. Ни один родитель не должен хоронить своего ребёнка, и, если я смогу хоть немного облегчить бремя, это будет правильным поступком», — приводит слова О’Нила издание Atlanta News First.

Сообщается, что Уэст вовлеклась в конфликт с другой девочкой после того, как их высадили из школьного автобуса. Во время драки она упала на спину, получив черепно-мозговую травму. Вскоре после этого ей стало плохо, и она была доставлена в больницу, где скончалась.